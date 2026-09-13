Изловиха ги! Бобоков и Божков заговорничат в тузарско заведение
Обсъждали предстоящите протести
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Обсъждали предстоящите протести
19-годишният Божидар задържан снощи
Разкритието направи "Афера"
Според него бившият премиер “има участие” в създаването на списъците „Магнитски”
Решението на съда може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд
Колата му засечена пред ведомството
За 8 март е насрочено разпоредителното заседание на съда
Внесоха обвинителния акт срещу него
Новото обвинение е за държане без регистрация на археологически обекти
Със съдействието на Евроджъст е създаден съвместен екип за разследване
Нямало достатъчно доказателства по обвинението
Прокуратурата с нови, шокиращи разкрития
Съветникът на президента Пламен Узунов се покри след разпита
Оправдава се за подкрепата към милионера, пак нападна прокуратурата
Plamen Bobokov изпраща на Prezident - Rumen Radev съобщение
Противно на всякаква логика той твърди, че действията му са съвсем нормални
Петролният бос лобирал пред Пламен Узунов за помилването на осъден за данъчни престъпления
Посланикът ни в Алжир ще дава обяснения
Това става ясно от съобщение на прокуратурата.
Всичко е извадено от контекст, ужасен съм, заяви бизнесменът