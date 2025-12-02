Синът на Пламен Бобоков арестуван за погромите срещу полицията

Синът на Атанас Бобоков, 19-годишният Божидар Бобоков, е задължан погромите на протеста вчера. Той е бил арестуван в момент, когато е блъскал запалена кофа за боклук срещу полицаите, съобщиха източници от МВР.

След протестите, организирани от ПП-ДБ снощи, има над 70 задържани, като поне 20 от тях са с криминални регистрации. В един от задържаните са открити 30 000. лв. Те са били разпределени в отделни купюри заплащане по райони.

Има собственик на заложна къща, има координатори на “Величие” и на “МЕЧ” от провинцията, които са арестувани в безредиците.

Полицията НЕ е арестувала хора, участвали в протеста на пл. “Независимост”.

Всичките задържани са от лицата, които са безчинствали в района на булевардите “Дондуков” и “Васил Левски”, както и околните улици.

Повече подробности се очакват на брифинг от СДВР от 12 ч.

