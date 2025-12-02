"Промяната" с очакван ход. Вот на недоверие

Фалшивата "Промяна", която вчера поведе маскираните ултраси на погром в София, продължава да истеризира политическото напрежение в страната. ПП-ДБ внася вот на недоверие, ако правителството не подаде оставка тази седмица, обяви с ококорени очи шефът на ПП Асен Василев.

„Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен”, каза Василев.

"Навремето хан Крум е казал: като не искате мира, на ви секира", обяви и лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Ивайло Мирчев пък за пореден път се опита да прехвърли отговорността за безредиците върху полицията. Той първо се ожали, че "Промяната" не била пазена от полицията по време на похода й срещу централите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. После обяви, че имало сценарий за опорочаване на митинга. В медиите обаче се появиха снимки как Кирил Петков дружески си хортува с шефа на една от футболните агитки. Така че Мирчев би трябвало да потърси отговори първо при ортака си Петков, който поведе похода на погрома снощи. И да даде отговори защо на митинга на ПП е имало човек с 31 000 лева, разпределени по пачки с имена на софийски улици, който е задържан от полицията.

