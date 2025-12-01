Погромът ескалира! Шпиц командата на Кики мята камъни и пали, ранени полицаи (снимки/видео)

Напрежението в центъра на София ескалира!

Полицаи и платени провокатори на ПП-ДБ влязоха в сблъсъци на кръстовището на бул. "Дондуков" и бул. "Васил Левски".

Има пострадали полицаи, ударени с камъни и саксии.

Метежниците, доведени от Кирил Петков пред централата на ДПС, палят кофи, къртят колчета и пътни знаци.

Хвърлят се още димки и бутилки. Полицаи с щитове образуваха плътен кордон пред сградата, за да не допуснат посегателство върху имуществото на партията.

Впоследствие, полицейското присъствие се увеличи. Пристигнаха коли на пожарната.

Пристигнаха мотоциклети на полицията. Полицейският кордон се уплътни.

Към кордона и сградата полетяха яйца и бутилки, а демонстрантите запалиха димки и хвърляха бомбички. За да овладеят ситуацията и да разпръснат тълпата, униформените използваха лютив спрей.

Полицейските действия за разпръскване на събралите се бяха провокирани от появата на агресивни групи. Група момчета с маски се появиха сред протестиращите и създадоха напрежение, което наложи употребата на помощни средства от страна на органите на реда.

Използван е лютив спрей срещу протестиращите. Пристигнаха на мястото на протеста и полицейски бусове. Част от стъклата им обаче бяха счупени минути по-късно. Гумите му пък бяха спукани.

За да разкъсат полицейския кордон протестиращите засилиха и кофи за боклук към пазителите на реда.

В един момент полицаите започнаха да гонят протестиращите. Използват се палки и лютив спрей. Има обърнати контейнери за боклук. Няколко кофи бяха запалени.

По последна информация вече има ранени полицаи. Според първоначалната информация те са ударени с камъни и саксии.



