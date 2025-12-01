Дерибеи зад протеста в София, контрапротести срещу тях и Асен Василев в страната

Докато виновникът за забатачената финансова политика Асен Василев организираше протест срещу бюджета на жълтите павета в София, хиляди българи вдигнаха контрапротести срещу него в Хасково и в Стара Загора. Митингът на жълтите павета, опакован като бунт на младите срещу кражбите обаче бе подкрепен от дерибеите на Доган и опозицията от „Възраждане“ и МЕЧ. Малко след старта на митинга ПП-ДБ изгониха "Възраждане" и МЕЧ, защото придавали руски придскус на демонстрацията. Дерибеите останаха на площада.

В същото време мощен протест срещу дерибеите, ортаци на Асен Василев, избухна в хасковските Минерални бани. Хиляди хора се вдигнаха срещу обвинения в корупция кмет Мюмюн Искендер, който вдига данъците в града. Предложението му е за повишаване на таксата за смет с убийствените 85% за физическите лица и с 25% за юридическите.

Протестът в Хасково бе организиран от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

„Няма да позволим на кмета Искендер безобразията, които смята да направи – да вдигне местните данъци и такси за хората!“, каза народният представител от област Хасково Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

„Искендер, като ортак на Асен Василев по линия на Недан Хаджиев и "Митниците", където заедно са въртели контрабандните канали, продължава да краде! Но ние ще бъдем тук, за да защитим хората от безобразията на политици като Искендер и Асен Василев!“, допълни Анастасов.

В протеста се включиха всички местни кметове от община Минерални бани, а днес започна и подписка срещу решението на кмета за драстичното увеличение на местните данъци и такси.

Мощен контрапротест срещу Асен Василев избухна и в Стара Загора. Държавата не ти е дискотека, скочиха хиляди млади хора в Града на липите. Те издигнаха плакати „ПП-вън“ и „Убийци на регион Стара Загора“. Фейсбук завря от призиви младите в България да последват примера на старозагорци, за да защитят европейското бъдеще на България.

