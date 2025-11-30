Ивелин Михайлов: Започвам да вадя записи

Лидерът на "Величие" заплаши с разкрития, след като съдът остави в ареста седем от приближените му по казуса "Исторически парк".

Ивелин Михайлов очаква депутатският му имунитет да бъде поискан и гласуван тази седмица. В остро обръщение към обществеността той прогнозира, че процедурата ще стартира вероятно в сряда, и заплаши с публикуване на компрометиращи записи срещу политическите си опоненти.

"Сега казвам го това нещо, въпреки че много е вероятно тази седмица, още в сряда, да ми се гласува имунитета", заяви Михайлов.

Той бе категоричен, че няма намерения да търси помощ или да се крие: "Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън".

Михайлов обяви, че преминава в контраатака чрез поетапно изнасяне на уличаваща информация, която по думите му е скрита на сигурно място.

"Оттук нататък ние ще започнем седмица по седмица да изкарваме записите, свидетелствата на хора, които доказват цялото престъпление, което тези хора са направили. Така че очаквайте шоу", закани се лидерът на "Величие".

Според него в момента съществува синхрон между привидно враждуващи партии, които действат в уговорка срещу неговата формация. Той атакува директно лидерите на ГЕРБ, "Възраждане" и ПП-ДБ, като определи ситуацията в страната като "диктатура", далечна от европейските стандарти за законност.

Изявлението на Михайлов идва само ден след като Софийският градски съд остави за постоянно в ареста седем души, свързани с "Исторически парк", съобщи "Свободна Европа". Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. Според прокуратурата групата е действала от 2015 година, като е нанесла щети за милиони левове. Адвокат Юлияна Матеева потвърди, че Ивелин Михайлов е депутатът с имунитет, чието име фигурира в разследването.

