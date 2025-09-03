Ивелин Михайлов в акция, прегърна се с "Промяната"

Ивелин Михайлов се прегърна с "Да, България", "Промяната" и дерибеите на Доган

"Величие" обяви, че ще подкрепи вона на недоверие, подготвян от ПП-ДБ.

Ивелин Михайлов заяви, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com