Политика

Ивелин Михайлов в акция, прегърна се с "Промяната"

"Величие" ще подкрепи вота на недоверие

03 сеп 25 | 9:20
600
Мира Иванова

Ивелин Михайлов се прегърна с "Да, България", "Промяната" и дерибеите на Доган

"Величие" обяви, че ще подкрепи вона на недоверие, подготвян от ПП-ДБ.

 

ИТН срази "Промяната", Балабанов удари по масата
03 септември | 9:09
1120

Ивелин Михайлов заяви, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".

 

Срамна прегръдка в парламента! Новите ортаци
03 септември | 8:28
910

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Величие
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
kos134
преди 38 минути

ГАРАНТИРАНО: За 21 дни ще правите жесток секс като порнозвезда - ще увеличите трайно пениса си със 7 см и ще започнете да получавате ерекция за 3 секунди (твърда като стомана, колкото дълго искате). Ето тaйната на тaзи тeхника:----&gt; https://use.my/vigormax

Откажи