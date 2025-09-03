Политика

Срамна прегръдка в парламента! Новите ортаци

Мирчев разкри с кого преговарят за вот на недоверие

03 сеп 25 | 8:28
95
Мира Иванова

Срамна прегръдка лъсна в парламента. Нови ортаци има фалшивата "Промяна"

Ивайло Мирчев обяви съюз с проруските дерибеи на Доган, събрали се в т.нар. група АПС.

Вотът ще го внесем с АПС и МЕЧ, съобщи Мирчев на влизане в парламента. Днес е първото заседание на Народното събрание след 33 дни ваканция.

Мирчев потвърди, че с АПС и МЕЧ е говорено официално за вота за недоверие, но призна, че точна тема на искането няма. В момента се фабрикува. По думите на депутата най-общо мотивът бил "завладяната държава". 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема политика
Още от Политика
Коментирай