Борисов с нови подробности за кабинета

Всички от една страна казват да има правителство, да не се ходи на избори, но Борисов сам да каже какво да правим. Борисов какво повече да направи – осветление, трева, писти. Какво повече.

Това заяви Бойко Борисов по време на включване от Габрово, където бе заради новото осветление на стадиона в града.

"За нас е важно да ви направим стадиона. На Локо Пловдив и последната трибуна се вдига. Помните ли на какъв стадион се играеше в Габрово?“ , запита Борисов и добави:

"Само да боядисат и ремонтират това, което ГЕРБ е направил, не може да им стигне времето."

