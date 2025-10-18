Топ политолог разкри ще има ли промени в кабинета

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска и другите партньори да признаят и публично да приемат, че ДПС- Ново начало осигурява мнозинството. Това заяви в студиото на Нова Нюз политологът доц.д-р Татяна Буруджиева. Тя коментира бурната политическа седмица, проблемите в управляващото мнозинство и преформатирането на властта.

Според нея ДПС-Ново начало няма да има министри в кабинета. Тя допусна, че по-малките партньори няма да свалят кабинета, но биха могли да поставят условия – например предсрочни избори след приемане на еврото - възможно е да бъдат пролетта.

Буруджиева каза, че с изявите си през седмицата Борисов фокусира всички прожектори към ГЕРБ и себе си, а искането за сваляне на председателя на НС Наталия Киселова е, за да се изключи една възможност за премиер, който е бил в обкръжението на президента Радев.

Според Буруджиева трябва се промени темпът и решителността на правителството. Работата на парламента е забавена, предстои приемането на по-стриктен бюджет. Буруджиева каза, че Борисов премиер можем да видим едва след едни последващи избори, а не сега. Тя призова опозицията „да се впрегне да работи за собствения си успех, а не да злорадства срещу чуждия неуспех”.

