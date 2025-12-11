Асен Василев: Строим държава с главно "Б"

Това е победа на всички български граждани, по-трудното предстои - да построим България, която е добра за всички с голямо "Б". Това заяви лидерът на ПП Асен Василев на брифинг, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка.

"Искам да благодаря на всички граждани, които казаха на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е победа за всички български граждани. Предстои трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д". Това е първа стъпка по пътя България да стане нормална европейска държава", каза още Асен Василев.

В това Народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране. България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ.

"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за честността на изборите", посочи Мирчев.

Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори е на тези, които отказаха да се присъединят към санитарния кордон, изтъкна Божидар Божанов, съпредседател на ДБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com