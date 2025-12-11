Вотът се провали, заседанието пропадна

Вотът на недоверие срещу кабинета Росен Желязков очаквано не мина, парламентът остана без кворум, а председателката Рая Назарян разпусна заседанието.

Със 106 гласа "за" шестият вот на недоверие за провал в икономическата политика на кабинета "Желязков" не бе успешен. Той бе гласуван в зала минути, след като премиерът Росен Желязков официално обяви, че подава оставката на правителството.

Веднага след гласуването председателката на Народното събрание Рая Назарян поиска проверка на кворума. Регистрираха се 108 депутати от опозицията. В зала бе и един човек от БСП, който гласува "за" вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ и подкрепен от МЕЧ и АПС.

Управляващите не се регистрираха при проверката, а след нея Назарян обяви, че закрива днешното пленарно заседание. Това пък предизвика депутати от опозицията да започнат скандирания.

Гласуването на вота трябваше да се състои в 13:30 ч., 24 часа след края на дебатите по него, които се проведоха вчера. То обаче бе отложено, след като Павела Митова от ИТН поиска 30 минути почивка от парламентарна група. Камерите в зала пък показаха депутатите от МЕЧ, които започнаха да скандират "Оставка" и да удрят по масите.

Преди това парламентът бе в почивка, за да може в ресорните комисии да минат на първо четене бюджетите на НЗОК и общественото осигуряване.

