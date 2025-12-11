Политика

Севлиевски посочи новата първа политическа сила

Управляващите не допуснаха да им ударят шамар, коментира той

Снимка: NOVA
11 дек 25 | 15:11
2617
Агенция Стандарт

Една нова формация, не знам дали ще е покрай президента, или извън него, но тя ще бъде първа политическа сила - това заяви Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.

„В момента кабинетът ще остави какафонията покрай еврото да бъде в ръцете на едно служебно правителство, което в голяма степен ще бъде назначено от Румен Радев. Така или иначе протестите показаха, че искат промяна в управлението, политиката. Първото нещо, което е хубаво, е да направят корпус на мира или едно ново сдружение. Очаквам нови политически конфигурации. Това бързо подаване на оставка е опит на сегашните управляващи да не допуснат никой да не успее да набере политическа скорост. Управляващите не допуснаха да им ударят шамар”, обясни той в ефира на Нова тв.

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Okito
преди 50 минути

