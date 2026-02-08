Костадин Ангелов: След оставката на Радев държавата е на изчакване

Бавенето на изборите е превърнато в политическа цел, а основните въпроси според ГЕРБ водят към ролята на бившия президент Румен Радев преди оставката му и начина, по който е използвана президентската институция. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов в интервю за БНТ, където постави под съмнение логиката на консултациите и отлагането на вота.

Според него страната е била оставена в режим на изчакване, докато администрацията се блокира, а политическата несигурност се превръща в фон за нови проекти и задкулисни сметки.

Ролята на Радев и забавените избори

Бавенето на изборите се е превърнало в „мистика“ или цел, която се преследва, заяви Костадин Ангелов. Той насочи критиките си към бившия президент Румен Радев и настоя, че забавянето не може да бъде обяснено с календарни причини или процедурни формалности.

„Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва“, каза Ангелов. Той припомни, че Бойко Борисов е поискал още 20 дни, за да се приеме бюджетът, определяйки това като важно за държавата, докато Радев е настоял за „незабавна оставка“.

Консултации без перспектива

Ангелов постави като ключов въпрос защо Радев е водил консултациите за съставяне на правителство, след като по думите му е било ясно, че президентът ще напусне поста.

„Каква беше политическата логика, ако Румен Радев знаеше, че ще подава оставка, той да води консултациите между политическите партии? За да ги преслуша, за да му стане ясно какво трябва да прави на политическия терен ли? Това според мен е един вид политически инструмент. Той превърна тази институция в инструмент за реализиране на собствените си политически амбиции. Това за нас е неприемливо“, декларира Ангелов.

Защо изборите не бяха насрочени веднага

Според Ангелов след като политическите сили са декларирали, че няма да има ново правителство в рамките на този парламент, изборите е трябвало да бъдат насрочени незабавно. Той зададе и въпрос защо не е бил назначен служебен кабинет веднага след като е станало ясно, че кабинет няма да бъде излъчен.

„Президентът Йотова проведе консултации и стана ясно, че няма да има правителство. Защо не назначи служебен кабинет? Нима Цветница и Великден се определиха сега? Нима Румен Радев или Йотова не знаеха кога ще е Цветница и Великден“, заяви Ангелов.

„Самолет без ясно кацане“ и външнополитическата посока

Ангелов коментира, че му е трудно да анализира политическите тези на Радев, защото според него липсват ясни отговори за посоката на страната.

„Когато се качите на един самолет, вие трябва да знаете дали той ще кацне във Вашингтон, Париж или Москва. Това са основните въпроси, на които трябва да имаме отговор, а такъв от Румен Радев нямаме, затова трудно можем да коментираме политическите му тези“, каза Ангелов.

ГЕРБ, кампанията и заявката за „нов обществен договор“

Ангелов заяви, че ГЕРБ е готова за всяка роля в следващия парламент, включително опозиционна. По думите му кампанията на партията ще бъде насочена към „нов обществен договор“, индустриализация, високи технологии и изкуствен интелект, които да доведат до връщане на млади хора в България. Той посочи, че вече има програма, по която „близо 1000 души са се върнали“.

Администрацията, бюджетът и цената на политическото изчакване

По думите на Ангелов когато правителство подаде оставка, администрацията спира да работи, защото чиновниците изпълняват политическата програма на кабинета и министъра. Според него това притеснение води до фактическо блокиране, докато разходите продължават да се трупат.

Той добави, че за ГЕРБ никога не е било самоцел кой е служебен премиер или вътрешен министър и че партията е печелила избори при различни условия. В контекст на международни теми Ангелов отбеляза, че разговорите на Борисов с европейски лидери са били насочени към енергийната независимост и решенията около дерогации, рафинерията и бъдещето на газопреносната система.

„Петрохан“ и политическият натиск върху разследванията

По темата за случая „Петрохан“ Ангелов заяви, че министри и премиери не трябва да викат разследващи в кабинетите си и да им поставят задачи, а разследванията трябва да се водят от наблюдаващи прокурори и компетентни органи. Той посочи, че има и политическа страна по темата и изрази надежда всички, които имат отношение, да съдействат за изясняване на истината.

