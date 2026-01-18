Грешката удължителен бюджет. Горанов предрече финансова криза

Държавата може да се окаже без ясен законов механизъм, по който да харчи публични средства, още преди да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори. Това предупреди бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов в интервю за бТВ, като определи ситуацията като реален риск за финансовата стабилност на страната.

Опасната дата - 31 март

По думите на Горанов на 31 март изтичат всички действащи разпоредби, които уреждат как държавата може да харчи средства през 2026 г. Ако дотогава не бъде приет нито редовен бюджет, нито нов удължителен закон, страната ще остане без ясни правила за публичните разходи. Според него парламентът трябва още сега да предприеме действия, за да се избегне подобен сценарий, който би създал сериозна институционална несигурност.

„Удължителният бюджет беше грешка“

Горанов бе категоричен, че самото приемане на удължителен бюджет е било погрешно решение. Той разкри, че от ГЕРБ са поискали още 20 дни, за да внесат редовен бюджет за 2026 г., който впоследствие да може да бъде коригиран от следващо управление. По отношение на дефицита той посочи, че предварителните данни за 2025 г. го поставят в диапазона 3,14-3,16 процента от БВП, като без разходите за отбрана дефицитът би паднал под допустимия праг от 3 процента.

В задочен спор с друг бивш финансов министър от ГЕРБ - Симеон Дянков, Горанов отхвърли твърденията за „счетоводно творчество“ в сметките. „Аз съм счетоводител по образование. От 52 изпита 22 бяха по счетоводство и там рисуване нямаше“, заяви той, подчертавайки, че числата са реални и проверими.

Изборите, доверието и технологията

Бившият финансов министър коментира и политическата перспектива, като определи 29 март като оптимална дата за избори. Според него ключовият проблем остава доверието в изборния процес. Горанов заяви, че ГЕРБ би подкрепила промени в Изборния кодекс, но предупреди, че рязката смяна на технологии в последния момент носи сериозен риск. Той защити идеята за използване на сканиращи машини, които позволяват физическа проверка на вота, и даде пример с тотото като система, която работи надеждно. По думите му машинното гласуване е било окончателно дискредитирано още на изборите през 2021 г.

Партията на Радев

Владислав Горанов коментира директно евентуалното влизане на президента Румен Радев в активната политика, като заяви, че темата отдавна се протака и създава излишно напрежение. По думите му дългото спекулиране „само трови политическия терен“, а най-чистият вариант е президентът ясно да заяви намеренията си и да „слезе на стационарна орбита“, за да се види реалната политическа тежест и посока. Горанов подчерта, че според личния му анализ Радев няма нужда от подобен ход, но добави, че това е негово право и никой не може да му го отнеме.

На въпрос дали евентуална партия на президента би могла да бъде партньор на ГЕРБ, Горанов отговори, че всичко зависи от позициите й по ключови геополитически теми, включително отношението към Русия и войната в Крим. Той посочи, че Радев последователно е изразявал позиции, които са далеч от европейската политика и ценностите, които ГЕРБ подкрепя, като припомни, че партията вече е участвала в управление с различни и идеологически противоположни формации, включително БСП и ИТН, с парламентарната подкрепа на ДПС.

