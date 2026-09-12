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Успех в Лигата фалира "Барса"

Успех в Лигата фалира "Барса"

Ръководството на "Барселона" е пред финансова криза, като парадоксалното е, че причината са успехите на играчите. Бонусите на футболистите, договорени...

15 март | 18:35
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