ДПС поиска Йотова да свика КСНС заради войната

От името на Движението за права и свободи и Парламентарната група на ДПС – Ново начало, днес се обръщам към Президента Йотова с настоятелното изискване да бъде свикан Консултативен съвет по национална сигурност. България не може да чака повече. България и хората, българските граждани имат нужда от национално отговорни решения. Трябва да бъде свикан Съвета. С това настояване се обърна към Президента Йотова зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Искра Михайлова.

Наблюдаваме явление, с което се сблъскваме в последните дни – представителите на служебното правителство, създадено от Президента Йотова, избягват срещите с Народното събрание. Премиера Гюров не се явява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол. Министрите отказват да се явят в Народното събрание. Свикват се формати на консултативни съвети, които са на ниво само правителство, подчерта Михайлова.

Ние сме в Парламентарна Република. В тази Парламентарна Република всеки носи своята отговорност, в това число и Народното събрание, но и Президента на Републиката, който назначи този служебен кабинет, който пренебрегва законите на парламентарната Република, напомни зам.-председателят на ДПС.

Оттук нататък, очакваме действия и отговорност. Правителството беше заченато от двама. Днес единият родител се отказа от него, остана Президента Йотова - и баща, и майка. Тя носи отговорност на това правителство, включително и за това да спазва Конституцията и се съобразява със законите на Парламентарната Република, заяви Искра Михайлова.

Президент Йотова остава и баща, и майка и на Министерството на вътрешните работи. Кой носи отговорност за това, което се случва в Министерството на вътрешните работи? Разбира се, Президента, който назначи това Правителство, настоя Михайлова.

Кой ще носи отговорност за опорочени избори, които чукат на вратата. Ние виждаме всички действия последователно, за да се постигнат служебни победи и да се елиминира правото на всички да участват в едни честни избори. Отново отговорността е на Президента, подчерта тя.

Президент Йотова реши сама да назначи това Правителство. Няма да напомням, че ние предупреждавахме, казвахме..Е, случва се, за съжаление, това, за което предупреждавахме, напимни Искра Михайлова.

Отговорността е Ваша, Госпожо Президент, за останалото като сираче правителство - то има майка. Поемете отговорността!, призова зам. - председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Искра Михайлова.

