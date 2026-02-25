Искра Михайлова с първи думи след преодоляното вето на президента

Позицията на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО беше ясно изразена по време на всички дебати. Тя е била една и съща в продължение на десетилетия. Единственото, което се случи днес по моя преценка, е, че тъй като залата беше изключително шумна и трима наши колеги са направили грешка.Те ще поправят вота си. Това е техническа грешка и те ще подадат заявления в НС за промяна на гласуването им. Това заяви Искра Михайлова пред журналисти в Народното събрание.

"Колегите следват процедурата на НС и ще променят вота си. Не говорим въобще за никаква промяна на позицията ни или за промяна на позицията на тези наши колеги. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на ДПС-НОВО НАЧАЛО", допълни тя.

Хамид Хамид заяви: „Трябва да обясним, че двама от народните представители въобще не са гласували, защото пултовете са блокирали, но тяхната воля е ясна. Грешката на нашите колеги най-вероятно се дължи на емоционалната ми реч относно гласуването на БСП и това е породило някакво притеснение у тях тримата. Тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на парламента каквато е практиката.“

"Това са колегите Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова. Те са на последните редове. Редът в залата беше под всякаква критика, не търсете нещо изключително", каза Искра Михайлова.

