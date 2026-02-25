Трус в БСП! Знакови лица вън от листите

Осем депутата от БСП ще бъдат изключени от листите на партията в следващия парламент. Това обяви Крум Зарков пред журналисти.

Причината е, че са гласували против ветото на президента, свързано с ограничаването на изборните секции извън Европейския съюз до 20, с изключение на поставените в дипломатически представителства.

Това са - Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Иван Иванов, Мая Димитрова, Драгомир Стойнев, Петър Кънев, Кирил Добрев и Деян Дечев.

„С това действие те не спазиха нарочно политическо решение на изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани“, коментира Зарков.

„Това им поведение е абсолютно неприемливо и те няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент“, категоричен бе той. И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.

„С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път“, заключи той.

