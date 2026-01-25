ГЕРБ: Проектът на Румен Радев остава без съдържание

Липсата на яснота около бъдещия политически проект на президента Румен Радев предизвика нова остра реакция от страна на ГЕРБ. От партията поставят под съмнение съдържанието и реалната стойност на заявките за нов политически субект.

Липса на конкретика

Румен Радев все още не дава конкретни отговори за формата и съдържанието на бъдещия си политически проект, заяви Деница Сачева от ГЕРБ в интервю за БНТ.

По думите й президентът създава очаквания, които на този етап не се подкрепят с реално съдържание. „Вече девет години Румен Радев прави предизборна кампания от президентството. Ние многократно сме го призовавали да излезе и да създаде свой политически субект“, заяви Сачева.

Тя подчерта, че и до момента няма яснота дали става дума за партия или движение, нито каква ще бъде структурата му. „Ние не знаем дали това ще бъде партия или движение. Виждаме хора, но не виждаме регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно в политиката“, допълни тя.

„Надеждата е балон“, смята Сачева

Според представителя на ГЕРБ липсата на конкретика създава илюзорни очаквания сред избирателите. „Всички тези хора, които смятат, че Румен Радев им носи надежда, трябва да знаят, че в момента тази надежда е просто един балон“, каза Сачева.

По думите й обществото има право да види какво реално стои зад публичните послания и моралните оценки. „За да може тази надежда да бъде материализирана, трябва да видим конкретика. А на този етап такава няма“, добави тя.

Служебните правителства като пример

Деница Сачева припомни, че като президент Румен Радев е назначил пет служебни правителства, което според нея дава достатъчно ясен ориентир за управленския му подход. „Почти три години той управляваше почти еднолично, защото беше човекът, който определяше състава на Министерския съвет“, заяви тя.

В този контекст Сачева постави въпроса какво реално е постигнал Радев за времето си като държавен глава.

Сравнение с предишни президенти

Представителят на ГЕРБ направи сравнение с предишните президенти на България, поставяйки акцент върху конкретните им каузи.

„Желю Желев изгради институцията. Петър Стоянов имаше каузата децата от домовете да имат бал. Георги Първанов е авторът на „Българската Коледа“. Росен Плевнелиев остави президентска библиотека“, изброи Сачева.

След това тя постави директния въпрос: „Какво ни остави Румен Радев?“

Избори, коалиции и поуки от грешките

Според Сачева е очевидно, че на следващите избори няма да има абсолютно мнозинство и управлението ще изисква коалиционен подход. „Всеки може да продава мечти и да помпа балони. Въпросът е кои хора могат реално да управляват и кои имат програми и екипи“, каза тя.

По думите й ГЕРБ е пример за партия, която признава грешките си и се учи от тях.

„В момента Румен Радев се опитва да представи като капитал нашите грешки. Разликата е, че ние си вземаме поука от тях, а неговите грешки тепърва предстоят“, заяви Сачева.

Външна политика и международни инициативи

Деница Сачева коментира и участието на България в международни формати, включително инициативи за мир и форума в Давос. „Не виждам нищо по-естествено от това България да бъде на масата, където се обсъжда мирът“, каза тя.

По думите й ГЕРБ разполага със сериозен дипломатически капацитет и реални международни контакти. „Погрешно се счита, че тези инициативи са насочени срещу Европа. Точно обратното“, подчерта Сачева.

