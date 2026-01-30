Борисов заминава за срещата на върха на ЕНП в Загреб

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще участва в Срещата на върха на Европейската народна партия, която ще се проведе на 30 и 31 януари 2026 г. в Загреб. Форумът се организира в навечерието на ключови политически решения за бъдещето на Европейския съюз и в момент на засилени геополитически и вътрешни предизвикателства пред общността.

Срещата ще събере лидерите на партиите от най-голямото политическо семейство в Европа на фона на задълбочаваща се демографска криза, напрежение в международната среда и необходимост от ясно политическо лидерство. Сред основните теми на дискусиите ще бъдат бъдещата архитектура на Европейския съюз, стратегическите приоритети на ЕНП и работната програма на партията за 2026 г.

В рамките на форума Бойко Борисов ще проведе двустранни срещи с редица европейски лидери. В центъра на разговорите ще бъдат въпросите за сигурността и стабилността на Европа, ролята на ЕС в променящия се световен ред, икономическата устойчивост, миграцията и демографските политики, както и координацията на общи европейски позиции.

Участието на лидера на ГЕРБ в срещата на върха на ЕНП в Загреб се разглежда като знак за активното присъствие на партията в европейския политически диалог и за ангажимента й към търсенето на прагматични и дългосрочни решения за бъдещето на Европейския съюз.

