СИНПИ със стратегически форум

На 17 март 2026 г. (вторник) ще се проведе кръгла маса на тема „Възможен ли е национален консенсус в условията на глобална несигурност и трансформация? По кои стратегически приоритети?“.

Форумът е организиран от Стратегическия институт за национални политики и идеи – СИНПИ. За участие са поканени представители на политическите партии и коалиции, потенциални участници в 52-то НС.

Експерти на СИНПИ ще представят някои стратегически национални приоритети, като Геополитика и AI; Икономика и енергетика; Растеж и публични финанси; Съдебна система и правов ред; Селско стопанство и преработвателна промишленост; Туризъм с нови измерения.

Целта на дискусията е, преди началото на предизборната кампания, да се очертаят основните стратегически приоритети, по които може да се търси и постигне съгласие в следващото Народно събрание на Р България.

Събитието се състои от 11.00 ч. в ЛК „Перото“ – НДК.

