Паргов: Радев да върне жеста на БСП и да подкрепи Йотова за президент
Нашата цел е да бъдем социалният коректив на управлението, каза зам.-председателят на БСП
Нашата цел е да бъдем социалният коректив на управлението, каза зам.-председателят на БСП
Влизаме в "А" отбора, каза председателят на СИНПИ
Правителството трябва да се съсредоточи върху стабилизирането на държавните финанси, каза зам.-предс...
Смисълът на съвместното управление е да започнат да се решават проблемите на държавата
Най-голямото ни притеснение е за състоянието на държавата, каза зам.-председателят на БСП
Той откри изложбата "Българска екзархия – история в снимки" в Градската художествена галерия
От нас зависи заедно да изведем БСП към ново бъдеще, каза кандидатът за председател на социалистичес...
Един от най-дългогодишните лидери на БСП-София влезе в битката за председател на Столетницата
Кандидатът за лидер на БСП обяви голямата си надежда
Соросоидните организации нанесоха огромни вреди на България, казва кандидатът за лидер Калоян Паргов
Промяната може да дойде с една по-различна политика, свързана с развитие на индустрия и икономика, к...
Решение "по необходимост"
Приемам с благодарности номинациите за председател на Българската социалистическа партия, заяви Парг...
Няма дворцов преврат, Нинова не е била императрица, каза топ социалистът