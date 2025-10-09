Ще се проведе Втората международна конференция "Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство"

На 10 октомври 2025 г. (петък) от 10.00 ч. ще започне Втората международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“, която ще бъде двудневна и ще се проведе в хотел „ИнтерКонтинентал“, гр. София.

Форумът ще бъде открит от вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов.

Събитието е организирано от Министерство на икономиката и индустрията, Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

Конференцията е продължение на успешното първо издание от 2023 г., в рамките на което беше приет Апел за мир и равна сигурност на Балканите, както и беше създадена Партньорска мрежа на Балкански неправителствени организации.

Тази втора среща отново ще събере неправителствени организации от балкански държави с цел обмен на гледни точки, задълбочаване на сътрудничеството и постигане на общи цели.

Програмата включва тематични панели:

Панел I – Геополитика и перспективи за Балканите и региона на четирите морета (Черно море, Бяло море, Йонийско море и Адриатическо море) – за предизвикателствата и възможностите в съвременния глобален контекст;

Панел II – Съвременни измерения на общото икономическо пространство – с акцент върху съвместни инициативи за свързаност и устойчиво развитие.

