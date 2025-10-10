Калоян Паргов: Нужен е единен общобалкански пазар и балканска търговско-икономическа зона

Нужно е формиране на балканска търговско-икономическа зона на основата на развитието на производствената обвързаност и създаването на единен общобалкански пазар. Това каза председателят на СИНПИ д-р Калоян Паргов в началото на Втората международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“, която е двудневна и се провежда в София.

Форумът бе открит от вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Събитието е организирано от Министерство на икономиката и индустрията, Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

По думите на Паргов във фокуса на вниманието на конференция ще бъде развитието на икономическото сътрудничество, сближаването и интегрирането на икономиките в нашия регион, необходимостта от разработване на проекти за развитие на единна общобалканска транспортна и енергийна система и инфраструктура, за създаване на нови транснационални общобалкански структури в тези области и като цяло.

„Днешната конференция е призвана да разшири и задълбочи направленията на съвместна дейност в рамките на Партньорската мрежа, да доизгради и утвърди нейните институционални аспекти“, посочи председателят на СИНПИ.

Той припомни, че преди две години тази инициатива бе предизвикана от една обща тревога и загриженост за състоянието на мира и сътрудничеството в Европа и близките й региони.

„Днес препотвърждаваме нашия Апел за мир и равна сигурност на Балканите с неговото основно послание: мир за нашите държави и народи, мир със съседите, мир за Европа и света“, заяви Калоян Паргов.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com