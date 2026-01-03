Излиза Суперлуна. Защо я наричаме Вълча

На 3 януари 2026 г. небето ни поднася впечатляващо астрономическо събитие. Първото пълнолуние за годината е и Суперлуна. Пикът на осветеност на януарската пълна луна настъпи на в 12:04 ч. българско време.

Суперлуната е явление, при което Луната се намира в перигей, най-близката си точка до Земята.

Когато е едновременно пълна и разположена най-близо до Земята, тя изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено. Разликата може да достигне до 14% в размера и до 30% в яркостта, което прави наблюдението й особено впечатляващо.

Януарското пълнолуние традиционно се нарича Вълча Луна. Това име идва от северноамериканските индиански племена и ранните европейски заселници, които забелязвали, че през най-студените зимни нощи вълците вият по-често.

Дълго време се е смятало, че това се дължи на глад, но днес знаем, че вълците вият по различни причини: за да поддържат връзка с членовете на глутницата, за да маркират територия, за да координират лов и дори за да укрепват социалните си връзки.

Имената на пълнолунията, използвани от The Old Farmer's Almanac, произлизат от смесица от индиански, колониални и европейски традиции. В миналото тези имена са се отнасяли не само за нощта на пълнолунието, а за целия лунен месец.

Януарското пълнолуние има и други имена в някои култури: Луната след Юл при англосаксонските народи, свързана с края на зимните празници, "Тихата Луна" при келтите заради спокойствието на зимата, "Студената Луна" при скандинавските народи.

В китайските традиции пък първото пълнолуние за годината е свързано с подготовката за посрещането на Лунната (известна у нас като Китайската) Нова година.

Началото на 2026 г. ще бъде белязано и от едно от най-ярките метеорни явления - метеорният поток Квадрантиди, който достига своя максимум в нощта на 3 срещу 4 януари. Той е един от най-интензивните метеорни потоци, с до 120 метеора на час при идеални условия.

Името им идва от съзвездието Квадрант Муралис, което вече не се използва официално, но районът на радианта се намира в близост до съзвездията Воловар и Дракон.

За разлика от други метеорни потоци, пикът на Квадрантиди е много кратък - само няколко часа, което прави точният момент на наблюдение особено важен. През 2026 г. наблюдението им ще бъде допълнително предизвикателно заради ярката Суперлуна, пише money.bg

