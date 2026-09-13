Излиза Суперлуна. Защо я наричаме Вълча
Небето ни поднася впечатляващо астрономическо събитие
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Небето ни поднася впечатляващо астрономическо събитие
Студената Луна се смята за символ на обръщане навътре, успокояване, размисъл и тих вътрешен растеж
Най-яркото пълнолуние за годината
Очаква се тазгодишното пълнолуние през октомври да бъде най-голямото и най-яркото за годината
Всички зодии има какво ново и различно да очакват
Оптималните условия за наблюдение на подобни явления са ясното небе
Тази фаза спътникът ни стига за четвърти път през годината
Спектакълът може да се наблюдавава от различни части от Европа
Идва ден с мощен потенциал, не го пропускайте
Предстоящото пълнолуние ни носи големи промени
На тази красива небесна конфигурация ще можем да се любуваме през нощта на 31 август
Тази година има общо четири суперлуни
Три небесни тела ще бъдат перфектно подравнени
Перигеят на Луната ще бъде на 7 април в 21.10 ч. – с 8 часа и 25 минути преди пълнолунието на 8 април в 5.35 ч.
Рано днес се наблюдаваше последното по-значимо астрономическо явление за годината - пълно лунно затъмнение. То почти съвпадна по време с перигея на Лу...
3 суперлуни ще ощастливят българите в 3 поредни месеца. Астрономическото събитие идва на 29 август, 28 септември и 27 октомври. При суперлуната пълнол...
Следващата месечина гигант ще изгрее след 20 г., днес и утре ще валят звезди Как спахте в неделя вечер? Не се чудете защо се будували - "виновна" е С...
Руският космонавт Олег Артемиев публикува в Twitter профила си първи снимки на т.нар. суперлуна. Това е Луна в пълнолуние в една от най-близките й точ...
София. Серията от "суперлуни" това лято продължава, а най-голямата ще грее в неделя вечер, съобщава National Geografic. Оформящото се пълнолуние ще е...