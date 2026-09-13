Всичко за Суперлуна

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Суперлуна ни открадна съня

Суперлуна ни открадна съня

Следващата месечина гигант ще изгрее след 20 г., днес и утре ще валят звезди Как спахте в неделя вечер? Не се чудете защо се будували - "виновна" е С...

11 август | 20:20
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Първи снимки на суперлуната

Първи снимки на суперлуната

Руският космонавт Олег Артемиев публикува в Twitter профила си първи снимки на т.нар. суперлуна. Това е Луна в пълнолуние в една от най-близките й точ...

10 август | 16:03
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