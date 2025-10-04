Идва първата суперлуна за годината. Следват още три зрелищни събития

Идва първата суперлуна за 2025 г., известна като "Жътвена луна“. Тя ще освети небето на 7 октомври и ще даде началото на серия от три зрелищни лунни събития, които ще продължат до декември.





Очаква се тазгодишното пълнолуние през октомври да бъде най-голямото и най-яркото за годината, тъй като Луната ще бъде в най-близката си точка в орбитата си около Земята. Това е първата суперлуна от ноември 2024 г. насам и ще бъде видима в много райони, ако времето позволява, пише protothema.gr, предаде "Фокус".

Името "Жътварска луна“ произлиза от традицията да се дават имена на пълните луни през годината, обикновено вдъхновени от природата и селскостопанските дейности. Въпреки че октомври е известен като месец на "Ловджийската луна“, тази година това конкретно пълнолуние носи титлата "Жътварска луна“, тъй като изгрява по-близо до есенното равноденствие – период, свързан с прибирането на реколтата.

