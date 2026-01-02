Легенда от соца подпали пазара в Германия

Макар един от автомобилите на соца да отиде в историята, ретроманиаците не намаляват.

Един германец реши да преобрази гордостта на Уляновския автомобилен завод (УАЗ), който започна живота си като УАЗ-469 през 1871 г.

След това като УАЗ Хънтър тотално се провали, защото въпреки новото име и оборудване, което липсваше при колата, произвеждана през миналия век, безопасността и комфортът останаха на онова ниво.

Затова и колата с времето се превърна повече в символ, отколкото в автомобил с големи претенции. За 6 месеца руснаците успяха да продадат едва 261 бройки и го спряха от продажба.

В Германия обаче тези дни излезе за продажба SUV UAZ-469, но с двигател от Mercedes-Benz G-Class.

Обявата беше пусната в портала autoscout24 и подпали маниаците.

Предлаганият съветски автомобил разполага с бензинов двигател с мощност 136 к.с. от Mercedes G230, автоматична скоростна кутия, германски оси с заключване на диференциала и вносно управление.

От самия УАЗ са само рамката, пружините и тялото. Фаровете вече са LED, а интериорът е облицован с кожа.

Първоначалната цена е 6 900 евро, но най-вероятно доста ще се покачи. Интересът е голям.

