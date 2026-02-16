След шоуто на стадиона! "Капките" правят нещо невиждано

Тази вечер бе даден старт на 14-и сезон на предаването "Като две капки вода". След грандиозното шоу на националния стадион миналата година, сега форматът прави още един скок нагоре.

Още в началото водещите обявиха, че тази година последния лайф ще е на 18 май в зала "Арена София" и обявиха начало на продажбата на билети.

Около 22:30 часа водещият Димитър Раков обяви: Вече са продадени над 3000 билета за шоуто.

"Благодарим ви! Ще има премии!, пошегува се Рачков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com