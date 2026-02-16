Азарей: Конят идва. Задръжките падат, ще живеем на макс

На 17-ти февруари 2026 година, в 14:02 ч ще настъпи новолунието в зодиакалния знак Водолей, което ще ознаменува началото на китайската нова година.

Тя ще бъде под знака на Огнения кон.

Конят е приятел на човека. С помощта на коня, човек е обхванал огромно жизнено пространство. За техните взаимоотношения съществуват много легенди, митове и песни. Конят е символ и на обновление.

Конят се отнася към животните Ян. Лятото е неговият сезон. Съответства на зодиакалния знак Близнаци. Неговият елемент е огънят. Късмет, щастие и благополучие му носи огнено алено червеният цвят. Късмет също му носи глогът, божурът, латинката, палмата и портокаловото дърво.

На южното небе се е появила жарава. Спуснала се върху Земята, оплодила я и се появил огънят. Той е символ на пладнето, лятото, юга.

Огънят грее, запалва, превръща и разширява.

Като правило родените под знака на Огнения кон имат красиво и ярко лице, разширено надолу и орлов нос.

Вътрешният огън се явява за Конете чудесен извор на енергия. Това е резервоар, от който те могат да черпят сила. Огънят позволява да се утоли жаждата за вечно движение. Те са активни, обичат пътуванията и приключенията, физическите и емоционалните приключения. Огнените коне се стремят към светлината, нищо не ги удовлетворява. Искат повече и най-доброто. Те са длъжни да пазят огъня в своите гърди. Ако не го обуздаят, огънят ще ги изгори. Цялата сила на Огнения кон се крие в трансформацията му, което иска напрегната работа.

Огънят е символ на войната и ясновидството. Огнените коне може да се проявят като неистова натура. Те стават гневни и недипломатични. Това са силни личности с харизма, които предизвикват възхищение и поддръжка на масите. Те са хора на действието. Техният живот рядко е спокоен. Те са твърде категорични и резки в съжденията си. Като правило от тях се раждат прекрасни военни и търсачи на приключения. Те са много артистични натури, притежаващи чувство за хумор. Могат да работят във всички области на изкуството. Не понасят чуждото вмешателство и ръководство. Ако не сдържат своите емоции, те ще станат напълно непоносими за окръжаващите.

В източните страни смятат, че Огненият кон носи нещастие не само на себе си, но и на своето семейство. Ако в дома ви се намира Огнен кон – очаквайте всичко! Положението може да се измени от добро към лошо. Такива семейства срещат неудачи, болести и нещастни случаи. Огненият кон обича черния цвят.

Огненият кон е работоспособен, надарен и независим. Притежава страстна натура. Егоизмът го води към крайности, особено когато е влюбен. Но някои мъдреци смятат, че Огненият кон е благоприятен за създаване на семейство. Огненият кон може да завоюва слава и голяма власт. Той води активен и интересен живот.

Най-добре се чувства през летните жеги. Най-уязвимият му орган е сърцето. Предпочита горчивия вкус, но най-много обича ориз и агнешко. Не се препоръчва да дава воля на нервите си. Най-добре е да изразходва енергията си икономично, на малки порции.

АЗАРЕЙ, 2026

