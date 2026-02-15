Китай готви нови правила за колите. Всички чакаха това

Китай е направил повече от всяка друга държава, за да наложи сензорните екрани в новите автомобили. Но, подобно за скритите дръжки на вратите, които законодателно се забраняват, сега органите в Поднебесната империя насочват вниманието си към сензорните екрани. Това се налага, защото автомобилните производители отидоха твърде далеч с технологията, пише carmarket.bg.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на страната предлага нови правила, които ще изискват основните функции за безопасност да се контролират от физически бутони или превключватели. И на заровени дълбоко в подменютата. Реални, физически контролери, които може да докосвате, без да откъсвате поглед от пътя.

Мигачите, аварийните светлини, изборът на режим на трансмисията и бутона за SOS повикване трябва да имат фиксирани бутони или превключватели с минимална площ 10 на 10 мм, съобщава Bloomberg. Може и да не звучи много, но в ерата на пълната дигитализация на интериора, това си е направо бунт. Ходът е насочен именно към минималистичните интериори, популяризирани от Tesla и широко копирани от китайските марки. При някои китайски марки и модели почти 99% от контролните функции са изнесени на екрана, което в движение усложнява боравенето с различните функции.

Освен бутоните, законодателите затягат мерките по отношение на високо нивото на асистенция на водача. Новите стандарти за системите от Ниво 3 и Ниво 4 на автономност изискват те да демонстрират безопасност, еквивалентна на компетентен и внимателен човек-водач. Това е доста висока летва в пиковите часове, но такава, която всички ние трябва да подкрепяме, независимо къде живеем.

Автомобилните производители ще трябва да представят официално доказателство за безопасност, доказващо, че техните системи могат да се справят с ежедневно шофиране и критични сценарии с висок риск. Ако технологията се повреди или водачът игнорира заявка за поемане на управлението, автомобилът трябва да постигне това, което китайските регулатори наричат ​​„състояние на минимален риск“. На разбираем език, колата трябва сама да спре безопасно.

