Китай готви нови правила за колите. Всички чакаха това
Автомобилните производители отидоха твърде далеч
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Автомобилните производители отидоха твърде далеч
Те е загубила основните си функции за безопасност
Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка
Новите функции ще чертаят специални маршрути за всеки от нас
Първият вицепрезидент – в случая Мохамад Мохбер – да поеме функциите на държавен глава
Какво сочи изследването
Клиентите на банката вече могат удобно и бързо да правят над 150 вида плащания
Te имат за цел да ограничат тийнейджърите да общуват с непознати в приложението
Новините са под 3 на сто от това, което хората по цял свят виждат на страницата си
Bard има и няколко нови функции
Новост е мини изглед на Google Maps, както и Lens
Свързана е с криптираните съобщения
В списъка попадат 5 функции
Потребителите имат възможност да избират с какво превозно гориво се движи колата им
Сред тях са анимирани емоджи в съобщения и надписи
WhatsApp ще позволи безшумно да напускате групи
Така определени публикации ще бъдат по - лесно забелязвани
Amber Alert известията ще включват важни подробности за детето
Предишните членове на групата ще се виждат и вече напуснали групите
Двете платформи работят със създатели на съдържание и музика от цял свят