Зеленчуците натискат цените нагоре в средата на февруари

Седмата седмица на 2026 г. преминава под знака на умерено сезонно напрежение при зеленчуците, докато останалите основни групи храни запазват ценова устойчивост. Пазарът остава балансиран, без индикации за по-широко и трайно поскъпване на потребителската кошница. Това показват данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация - Система за агропазарна информация.

Продукти с най-осезаеми ценови движения

Най-видимата динамика се наблюдава в сегмента „Плодове и зеленчуци“, където сезонният фактор, транспортните разходи и ограниченото вътрешно производство през зимата оказват влияние върху стойностите.

Тиквите поскъпват с 8 на сто до средна цена от 1,05 евро/кг. Със същия процент се увеличава и цената на корнишоните, които достигат около 2,78 евро/кг при по-слабо предлагане на вносната продукция. Карфиолът добавя 6 на сто и се търгува средно по 2,88 евро/кг - ниво, което според САПИ е типично за зимния период при засилено търсене.

Ягодите, предлагани като ранна вносна стока, поскъпват с 5 на сто до 8,81 евро/кг. Чесънът отчита ръст от 4 на сто и достига 5,11 евро/кг, а зеленият лук също се покачва с 4 на сто до 0,75 евро/бр. При оранжерийните домати и патладжаните увеличението е по-умерено - с 3 на сто до съответно 2,77 евро/кг и 4,20 евро/кг. Зелените чушки и лимоните се повишават с 2 на сто до 4,03 евро/кг и 2,54 евро/кг.

В обратната посока картофите поевтиняват с 3 на сто до 0,93 евро/кг, а цената на калкана намалява с 5 на сто до 14,92 евро/кг.

Месо, мляко и яйца - без изненади

В сектора на месото и птиците се запазва пълна ценова стабилност. Свинският бут с кост се търгува средно по 5,63 евро/кг, а свинският врат без кост - 7,89 евро/кг. Замразеното и охладеното пиле остава на 4,26 евро/кг, докато охладеното пилешко филе се задържа на 8,19 евро/кг. Агнешкото месо се предлага по 14,33 евро/кг без седмично изменение, въпреки наближаващия великденски период. Яйцата размер М са 0,27 евро/бр., а размер Л - 0,30 евро/бр., също без промяна.

При млечните продукти картината остава почти непроменена. Прясното краве мляко в бутилка е средно 1,80 евро/л, а в тетрапак - 1,70 евро/л, с минимално увеличение от 1 на сто при отделни разфасовки. Кашкавалът от краве мляко варира между 12,26 евро/кг за голяма пита и 16,59 евро/кг за вакуумиран по БДС продукт. Кравето сирене в кофа от 15 кг се търгува по 8,62 евро/кг, а вакуумираното овче сирене - по 15,18 евро/кг. Киселото мляко се предлага средно по 0,79 евро/бр.

Хляб, основни стоки и риба

При хлебните изделия движението е символично. Белият хляб, „Добруджа“ и типовият хляб поскъпват с 1 на сто до съответно 1,52 евро/кг, 1,52 евро/кг и 1,55 евро/кг. Брашното тип 500 остава на 1 евро/кг. Захарта поевтинява леко с 1 на сто до 1,25 евро/кг, а олиото запазва равнище от 2 евро/л.

В рибния сегмент леферът отчита по-сериозен скок от 16 на сто до 19,87 евро/кг, което според САПИ е характерно сезонно движение при по-деликатесните видове. При масовите риби цените остават стабилни - скумрията е 6,51 евро/кг, херингата 4,41 евро/кг, а сафридът 5,89 евро/кг.

Общата картина

Седмицата показва умерена ценова динамика, обусловена основно от сезонни фактори при оранжерийната и вносната продукция. Основните хранителни групи - месо, млечни продукти, хляб и трайни стоки - запазват устойчиви нива. Според САПИ това е индикатор за балансирано съотношение между търсене и предлагане в началния период след въвеждането на еврото.

