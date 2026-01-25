Поскъпване на зеленчуците, но без ценови шок при храните

През четвъртата седмица на януари 2026 г. цените на дребно на основните хранителни стоки в страната остават относително стабилни. Това сочат данните от оперативния седмичен анализ на Системата за агропазарна информация. По-осезаеми движения се наблюдават основно при пресните плодове и зеленчуци.

Къде цените се променят най-силно

Най-значимите седмични процентни изменения са отчетени при зелените чушки, които поскъпват с 5,8 процента до 3,47 лв./кг, както и при краставиците, при които увеличението е 4,2 процента до 4,30 лв./кг. При яйцата, размер М, е отчетено повишение от 2,1 процента до 0,52 лв./бр. На този фон кашкавалът „Витоша“ поевтинява с 1,2 процента до 25,70 лв./кг, а доматите - с 2,5 процента до 3,81 лв./кг.

Данните потвърждават, че ценовата динамика през периода е концентрирана основно при зеленчуците, докато останалите основни групи храни запазват относителна стабилност.

Млечни продукти с ограничена динамика

При млечните продукти седмичните изменения остават минимални. Средната цена на дребно за кашкавал „Витоша“ бележи лек спад до 25,70 лв./кг, докато кравето сирене се задържа около 17,50 лв./кг за страната.

Анализът по области обаче показва сериозни регионални разлики. Най-високи цени на кашкавала „Витоша“ са отчетени в София - 35,50 лв./кг, а най-ниски в Хасково - 15,90 лв./кг, което означава разлика над 100 процента. Според експерти тези отклонения се дължат на различни търговски надценки, логистични разходи и покупателна способност.

Месата без резки колебания, но с регионални разлики

При месата не се наблюдават съществени седмични промени на национално ниво. Свинският бут се търгува средно около 12,50 лв./кг, а замразеното пилешко месо запазва стабилна цена около 8,35 лв./кг.

Въпреки това при свинския врат се открояват значителни разлики между отделните области. Цените варират от 11,20 лв./кг във Враца до 19,80 лв./кг в Бургас, което подчертава силно фрагментирания характер на пазара на дребно.

Зеленчуците водят ценовото движение

Най-осезаемото движение през седмицата е при оранжерийната продукция. Зелените чушки поскъпват с 5,8 на сто, а краставиците - с 4,2 на сто, докато доматите поевтиняват с 2,5 на сто, което подсказва временно подобрение в предлагането или корекция след предходни по-високи нива.

Ценовият диапазон при зелените чушки остава широк - от 2,55 лв./кг в южните райони до 4,39 лв./кг в Североизточна България. По-ниските цени на юг се обясняват с по-близкия достъп до основните вносни канали от Турция и Гърция и съответно по-ниски транспортни разходи.

Сезонност, енергия и география

Според САПИ отчетените ценови движения са резултат най-вече от сезонните фактори през януари, включително по-високите разходи за отопление на оранжериите и ограниченото местно производство. Това засилва ролята на вноса, особено при зеленчуците, като южните райони традиционно имат ценово предимство.

Влияние оказват и енергийните и производствените разходи, които продължават да упражняват натиск върху преработвателите и логистиката, особено при млечните и месните продукти.

Еврото не разклаща пазара

На фона на приемането на еврото от 1 януари 2026 г. анализът на САПИ показва, че пазарът на основни храни остава стабилен. Отчетените изменения са предимно сезонни и не се свързват с валутни фактори или изразена спекулативна динамика.

Какво следва

Очакванията за следващия отчетен период са за запазване на текущите ценови равнища при основните храни. Възможно е плавно нормализиране на цените при продуктите със силно изразен сезонен характер, ако енергийните разходи и международната логистика останат без сериозни сътресения.

