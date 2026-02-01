Пазарен шок на Балканите! Турци заливат Гърция, гърците тичат в България

Всекидневни автобуси и колони от леки автомобили с турски номера пристигат в Александруполис, където граждани на Турция пазаруват по-евтини хранителни стоки. Местните търговци отчитат рязък ръст на клиентите, а гръцките медии говорят за пълно обръщане на доскорошната търговска логика в региона.

До неотдавна гърците масово пътуваха към турските пазари заради по-ниските цени. Днес обаче високата инфлация и поскъпването в Турция принуждават стотици турски граждани да търсят по-достъпни стоки именно в Гърция. Според търговците в Северна Гърция най-търсени са основните хранителни продукти, които се изкупуват в големи количества.

Паралелно с това се разгръща и обратният поток. Гърци от северните райони на страната масово преминават границата с България, за да пазаруват от българските магазини. В анкети за гръцки медии те посочват, че хранителните стоки у нас са по-евтини и с високо качество, а допълнителен стимул е и значително по-ниската цена на горивата. Мнозина комбинират покупките с зареждане на бензин, което прави пътуването още по-изгодно.

Тази ценова миграция обаче създава сериозно напрежение за гръцките търговци в пограничните райони. Собственици на магазини и бензиностанции алармират, че губят клиенти и обороти, тъй като потребителите предпочитат българските цени. В резултат все повече обекти са принудени да затварят.

Недоволството вече прераства в искания към държавата. Търговци от Северна Гърция настояват за специален статут с намалени данъци и акцизи, предупреждавайки, че без спешни мерки ценовият натиск от Турция и България ще доведе до масови фалити и икономическо обезлюдяване на цели райони.

