Наш инвеститор купи легендарен ресторант в Гърция

Един от най-посещаваните ресторанти по крайбрежния път на Александруполис вече е собственост на български инвеститор, съобщава гръцкото „Статус радио“. Сделката е финализирана през последните дни.

Новият собственик развива успешен бизнес в сладкарския сектор в България. Плановете за обекта предвиждат в едната част да бъде открита сладкарница, а в съседното пространство да продължи да функционира кафе-бар.

Очаква се управлението на заведението да бъде поверено на гръцки специалист с дългогодишен опит в ресторантьорския бранш.

Продажбата на бар SUENO на български предприемач потвърждава засиления интерес на чуждестранни инвеститори към имоти и бизнеси в престижните райони на Александруполис, особено в крайбрежната зона.

