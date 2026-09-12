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ЦСКА ще рита между трактори

ЦСКА ще рита между трактори

ЦСКА ще рита между трактори и таксита в Гърция. Причината, е че Александруполис, където "армейците" провеждат своята подготовка, е блокиран от стачкув...

04 февруари | 22:30
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