Наш инвеститор купи легендарен ресторант в Гърция
Плановете за обекта предвиждат в едната част да бъде открита сладкарница
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Плановете за обекта предвиждат в едната част да бъде открита сладкарница
Закрива база в близост до България
От 1 октомври започва работа терминалът за втечнен газ в Александруполис
3000 работници и стотици превозни средства работят 24 часа в денонощието
Очаква се до една година да завърши строежа на терминала за втечнен газ в Александруполис
Насочват се към гръцката газова централа в Александруполис
Заседание на правителствата на България и Гърция ще има на 26 февруари в Александруполис
Караниколов се срещна с гръцкия министър на развитието и инвестициите Адонис Георгиадис
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се срещна с министър-председателя Бойко Борисов в Александруполис
Фериботът „Андрос Джет“ ще започне курсове от Самотраки до Александруполис и обратно
ЦСКА ще рита между трактори и таксита в Гърция. Причината, е че Александруполис, където "армейците" провеждат своята подготовка, е блокиран от стачкув...