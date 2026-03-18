Назначиха новия главен изпълнителен директор на Yettel България

Богдан Узелац е новият главен изпълнителен директор на Yettel България, считано от 1 май 2026 г. Той наследява Джейсън Кинг, който поема поста главен изпълнителен директор на CETIN International.

Богдан Узелац заема позицията главен търговски директор на Yettel България от август 2020 г., като отговаря за растежа на клиентската база и има ключова роля в дигиталната трансформация на компанията. Той притежава над 20 години опит в телекомуникационния сектор в областите продажби, маркетинг, дигитални услуги и технологии, както и управленски опит в Централна и Източна Европа, Скандинавия, Русия и страните от Общността на независимите държави.

„През последните години Богдан Узелац се утвърди като силен лидер с ясен фокус върху резултатите и ползите за клиента“, коментира Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, част от която е Yettel. „В съвместната ни работа той доказа способността си едновременно да развива бизнеса и да движи напред трансформацията на компанията. Уверен съм, че под неговото ръководство Yettel България ще навлезе успешно в следващия етап от своето развитие.“

Богдан Узелац е икономист по образование. Преди да се присъедини към Yettel България, той заема ръководни позиции в Beeline Русия, Telenor Дания и Yettel Сърбия, където отговаря за управлението на клиентската база, ценообразуването и развитието на продуктовото портфолио.

Като главен изпълнителен директор на Yettel България той ще ръководи компанията в следващия етап от развитието ѝ, с фокус върху дигитализацията и внедряването на изкуствения интелект, ускоряване на трансформационните проекти, разширяване на присъствието в бизнес и ICT сегмента, както и подобряване на предложенията към клиента и цялостното клиентско изживяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com