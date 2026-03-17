Войната удари и тях: Компаньонки бягат от Дубай, атакуват Азия

През последните седмици се наблюдава необичайна тенденция – все повече жени, работещи в ескорт индустрията, започват да напускат Дубай и да търсят възможности в други популярни курорти. Според информация от местни източници, част от тях вече са се насочили към остров Бали и други туристически дестинации в Азия, като Тайланд, където пазарът за подобни услуги също е добре развит, съобщава "Блиц".

Собственици на нощни клубове и представители на туристическия сектор твърдят, че през последните дни са получили десетки съобщения от жени, които преди това са работили в Дубай. Някои от тях търсят временна работа, докато други планират да се установят за по-дълъг период.

Има и редица сайтове, посветени на ексорт в Дубай, където има снимски на момичетата и клиентите могат да избират.

Подобни премествания се случват и преди, но обикновено става дума за единични случаи. Сега обаче броят на пристигащите е значително по-голям и започва да се възприема като нова тенденция.

Дубай от години се смята за една от основните световни дестинации за луксозен ескорт. Въпреки че проституцията е официално забранена в Обединените арабски емирства, градът привлича много жени от различни държави благодарение на богатите туристи, бизнесмени и милионери, които редовно посещават емирството.

В тази среда услугите често се представят като „компания за вечеря“, участие в частни събития или придружаване на клиенти по време на ваканции и бизнес пътувания.

Доходите в този сектор могат да бъдат изключително високи. Според различни публикации в международни медии, една среща с ескорт модел в Дубай може да струва от няколко хиляди до десетки хиляди долари, в зависимост от популярността, външния вид и социалните контакти на жената. За някои от тях това означава възможност да спечелят за една седмица сума, равна на месечната заплата на много хора.

Причините за напускането на Дубай обаче са различни. Част от работещите в индустрията се опасяват от евентуално напрежение в региона и предпочитат да се преместят в по-спокойни туристически центрове. Други просто следват сезонните потоци на богатите туристи, които често променят любимите си дестинации.

Наблюдатели на туристическия пазар отбелязват, че подобни движения са характерни за индустрията на луксозните услуги.

Когато една дестинация загуби част от потока на богати клиенти или се появят рискове, работещите в сектора бързо се ориентират към други места, където търсенето е по-високо. Именно затова днес все повече погледи са насочени към нови курорти, които постепенно започват да привличат вниманието на този специфичен пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com