Софийски квартал се изстрелва в небето. Златна инвестиция

Нов ритейл парк ще бъде изграден в най-големия жилищен район у нас - столичния квартал "Люлин".

Той ще се развива под бранда Estrea Park и ще бъде реализиран от Park Lane Developments, в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Mitiska REIM.

Estrea Park „Люлин“ ще се намира в непосредствена близост до бъдещата метростанция „Петър Дертлиев“, като строителството му ще започне в края на 2026 г.

11 000 кв. м търговска площ и разнообразие от магазини

Estrea Park „Люлин“ ще разполага с 11 000 кв. м търговска площ и ще предлага на своите посетители разнообразие от магазини в различни категории:

голям магазин за спортни стоки,

мода,

стоки за дома,

електроника,

дрогерия,

зоомагазин,

оптика,

фитнес център,

заведения за хранене.

„Фантастико“ ще бъде основен търговец в проекта, като върху собствен имот от над 10 500 кв. м ще изгради нов модерен супермаркет с голям асортимент от стоки и разнообразни допълнителни услуги.

На разположение на пазаруващите ще бъдат 350 паркоместа. Предвижда се богато озеленяване с висока дървесна растителност в обособени зони, изграждане на зарядни станции за електромобили и стойки за велосипеди.

Ще бъде създадено и продължение на бул. „Царица Йоанна“ – нова пътна отсечка с дължина 220 м, която ще осигури директен достъп до бъдещия търговски парк.

През 2026 г. започва и изграждането на станция „Петър Дертлиев“ на софийското метро, която ще има вход/изход пред търговския парк. Срещу Estrea Park „Люлин“ е предвидено реализирането на надземен обществен буферен паркинг.

Поне 10 нови търговски парка под бранда Estrea Park

Park Lane Developments, EBRD и Mitiska REIM имат амбициозен план за развитие в следващите няколко години, през които възнамеряват да открият поне 10 съвременни търговски парка в страната с бранда Estrea Park.

Концепцията се основава на създаването на удобна и достъпна среда за пазаруване в гъсто населени градски райони с бърз и лесен достъп, голям паркинг на открито, разнообразни търговци, предлагащи широк спектър от продукти и услуги.

Ключов елемент във всеки един от обектите Estrea Park заема голям магазин за хранителни стоки, който осигурява ежедневен поток от посетители и допълва цялостното клиентско преживяване, посочват от компанията.

