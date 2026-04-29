НИМХ обяви оранжев код в 10 области и жълт код в други 8 на 30 април

НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи за утре - четвъртък, 30 април. Оранжев код е в сила за интензивни превалявания за 10 области от Западна, Централна и Южна България.

Това са Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград и Кърджали. Очакваните валежни количества там ще достигат до 65 литра на кв. метър.

А в други 8 области важи жълт код за обилни валежи. Това са Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Хасково, София-град, Перник и Кюстендил. Валежните количества в тези области ще достигат до 35 литра на кв. метър.

С понижението на температурите до вечерта дъждът в районите над 1000 метра ще преминава в сняг.

В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° - на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух.

До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

