Слънцето отстъпва пред бури, градушки и рязък студен фронт

Денят ще започне предимно слънчево, но след обяд времето рязко ще се промени в голяма част от страната. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони дъждовете ще са значителни, а на места ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието - между 22 и 26 градуса, а в София - около 28 градуса.

Слънчево начало, но следобедът носи риск

Преди обяд времето ще бъде спокойно и предимно слънчево в повечето райони на страната. Промяната ще започне около и след обяд, когато облачността ще се развива бързо, особено над западната и централната част на България.

Валежите ще бъдат краткотрайни, но на места интензивни и придружени с гръмотевици. Възможни са градушки, което прави следобедните часове по-рискови за пътувания, земеделска работа и престой на открито.

Вятърът в повечето места ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад, което ще бъде първият знак за предстоящата промяна на времето.

Планините влизат в най-опасната зона

В планините сутринта също ще започне предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици.

Най-значителни ще бъдат валежите в западните и централните дялове на Стара планина, както и в Рило-Родопската област. Това ще повиши риска от внезапно влошаване на условията по високите маршрути и в ниските планински части.

В ниските части на планините ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а по високите - от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра - около 14 градуса.

Морето остава най-спокойният избор

По Черноморието денят ще бъде слънчев и значително по-спокоен от вътрешността на страната. Ще духа умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще останат между 22 и 26 градуса.

Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, което запазва условията сравнително добри за плаж и разходки край брега.

Петък носи студен фронт и силни бури

В петък времето ще се влоши по-сериозно с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня - от североизток. С нахлуването на хладен въздух ще се повиши вероятността от много интензивни валежи и гръмотевични бури.

По линията на преминаващия студен фронт количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна България ще бъдат значителни. Температурите ще се понижат рязко и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивните валежи ще продължат главно в Източна България. До вечерта в събота те постепенно ще намалеят, а вятърът ще бъде предимно от северозапад, до умерен.

Неделя връща слънчеви часове, но не и пълно спокойствие

В неделя ще има и слънчеви часове, но следобед на места отново ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще започнат да се повишават, но нестабилността няма да изчезне напълно.

В началото на следващата седмица вероятността за краткотрайни валежи остава повишена главно в Рило-Родопската област. Във вторник над Западна България след обяд отново ще се развие купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни валежи и гръмотевични бури, като на места явленията ще са интензивни.

В сряда валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в Източна и Южна България. Дневните температури слабо ще се понижат, а времето ще остане променливо и по-рисково в следобедните часове.

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