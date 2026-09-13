Всичко за Превалявания

Следете всички новини, анализи и коментари за Превалявания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Значителна облачност в сряда

Значителна облачност в сряда

Утре облачността над цялата страна ще бъде значителна. Ще започнат превалявания, преди обяд на повече места в западната, а по-късно през деня и в отде...

18 октомври | 16:30
0 коментара
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Облачна и дъждовна сряда

Облачна и дъждовна сряда

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време и на места, главно в югозападната половина от страната ще има слаби превалявания. З...

06 септември | 15:10
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На брега и в морето - 21°

На брега и в морето - 21°

През нощта облачността в западните райони ще намалее и над страната ще преобладава ясно време. Утре ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток...

08 юни | 16:11
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Слаб дъжд на Великден

Слаб дъжд на Великден

Слаби превалявания се очакват на Великден. От запад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и след обяд на места, главно в Западна България ще...

30 април | 22:45
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Слаби превалявания в сряда

Слаби превалявания в сряда

Слаби и разпокъсани превалявания ще има в страната на 11 март. Особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина облачността ще изтънее, на места...

10 март | 17:35
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Превалявания в четвъртък

Превалявания в четвъртък

Превалявания на повече места в четвъртък. По-значими ще са валежите в крайните южни и особено югоизточни райони от страната. Вятърът ще е тих, слаб в...

12 ноември | 19:55
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Пак дъждове

Пак дъждове

Пореден дъждовен ден от седмицата. През нощта преваляванията в Източна България продължиха. По-късно през деня такива се очакват, както там, така окол...

18 септември | 5:45
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