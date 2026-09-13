Горещината затяга обръча, но времето готви рязка промяна
Оранжев код е обявен в пет области, а след неделя валежите постепенно ще обхванат голяма част от страната
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Оранжев код е обявен в пет области, а след неделя валежите постепенно ще обхванат голяма част от страната
Денят започва спокойно, но следобед Западна и Централна България влизат в зона на валежи, гръмотевици и опасни явления
Ще духа слаб вятър от юг-югозапад
Абитуриентските вечери ще минат под облаци и хлад, но от вторник времето обръща към летни градуси
Топъл, но мокър уикенд, после захлаждане и температурен дисонанс
Ще има превалявания на много места
Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 24°
Максималните температури ще са между 16° и 21°
Утре облачността над цялата страна ще бъде значителна. Ще започнат превалявания, преди обяд на повече места в западната, а по-късно през деня и в отде...
Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време и на места, главно в югозападната половина от страната ще има слаби превалявания. З...
През следващото денонощие, с усилване на вятъра, през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта на отделни места в Западна, а утре в Изт...
Преди обяд в събота ще бъде слънчево. Около и след пладне ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Темпера...
Живакът стига до 39 градуса през юли. Най-ниските стойности през месеца се очаква да бъдат между 12 и 17 градуса, а най-високите – 34-39. Това обяви п...
През нощта облачността в западните райони ще намалее и над страната ще преобладава ясно време. Утре ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток...
Утре преди обяд над много райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, и до полунощ отново ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна...
Слаби превалявания се очакват на Великден. От запад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и след обяд на места, главно в Западна България ще...
Слаби и разпокъсани превалявания ще има в страната на 11 март. Особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина облачността ще изтънее, на места...
Превалявания на повече места в четвъртък. По-значими ще са валежите в крайните южни и особено югоизточни райони от страната. Вятърът ще е тих, слаб в...
Пореден дъждовен ден от седмицата. През нощта преваляванията в Източна България продължиха. По-късно през деня такива се очакват, както там, така окол...
София. В четвъртък денят ще започне с облачно време и с превалявания в по-голямата част от страната. По-значителни ще са валежите над централните и юж...