Времето се инати. Бурята удря по морето.

Времето се инати и още не иска да се оправя. Бурята се мести по морето и там се чакат превалявания с гръмотевици. След като през нощта интензивните дъждове от вчера затихнаха, в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, гласи прогнозата за днес на Националния институт по метеорология и хидрология.

През деня ще е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°-27°. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици, ще се активизират.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22° - 25°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

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