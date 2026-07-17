Жегата стига 36 градуса, но следобед иде обрат на времето

Петъчният ден ще започне със слънчево и горещо време, но следобед атмосферата ще стане по-неустойчива. На отделни места ще се развият краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури ще достигнат между 31 и 36 градуса, а в София - около 31 градуса. През почивните дни жегата ще се усили, преди от северозапад да започне постепенно захлаждане.

Жега до 36 градуса

Преди обяд над страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. В повечето райони максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.

Бури в планините

В планините сутринта ще бъде предимно слънчево, но следобед на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части временно ще се усилва и ще идва от север-северозапад.

На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Спокойно и топло край морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В следобедните часове са възможни временни увеличения на облачността, но съществени валежи не се очакват.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса.

Морската вода е с температура между 24 и 25 градуса, а вълнението ще бъде слабо - между 1 и 2 бала.

Съботата носи до 38 градуса

В събота ще бъде слънчево и още по-горещо. Дневните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса, докато по Черноморието ще останат между 26 и 30 градуса.

Краткотрайни следобедни валежи са възможни само на изолирани места в Североизточна България и в планинските райони на запад. Вятърът ще бъде слаб и ще се ориентира от югоизток.

Неделя обръща времето

В неделя денят ще започне със слънце в по-голямата част от страната, но в северозападните райони още сутринта ще има значителна облачност и валежи.

По-късно ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В източната половина вятърът ще остане югоизточен, а в северните райони постепенно ще се обърне от запад.

В Горнотракийската низина ще се задържи горещо, но в Дунавската равнина температурите ще започнат да се понижават от запад.

Захлаждане, порои и градушки

През следващите дни северозападният вятър ще се усили и захлаждането ще обхване все по-голяма част от страната.

Въздушната маса ще остане силно неустойчива. Ще има слънчеви часове, но и често развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност.

Краткотрайните валежи и гръмотевичните бури ще бъдат на повече места и по-интензивни във вторник и сряда. Очакват се и градушки.

В средата на следващата седмица максималните температури в по-голямата част от страната вече ще бъдат под 30 градуса.