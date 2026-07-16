Четириноги агенти засилват контрола по границите ни

Специално обучените животни са осигурени по съвместен проект с Великобритания и ще противодействат на нелегалния трафик на ключови пунктове.

Агенция „Митници“ подсилва контрола по границите с три нови висококвалифицирани кучета, обучени за откриване на контрабанда и незаконни вещества. Четириногите служители са осигурени по проект с Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Великобритания и ще бъдат разположени на ключови пунктове до есента.

Новите кучета на Агенция „Митници“ са преминали специализирана подготовка с британски експерти от NCA за работа в среда с висок стрес, усъвършенствайки уменията си за откриване на тайници в камиони и контейнери. Четириногите агенти ще бъдат разположени на първа линия до края на есента, за да противодействат на трафика на наркотици, акцизни стоки и незаконна миграция, укрепвайки сигурността по външните граници на ЕС. Посетете сайта на Агенция „Митници“ за повече информация относно мерките за сигурност.

