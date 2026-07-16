Ад за ТЕЛК: Дигитална реформа остави хиляди инвалиди с орязяни пенсии

Сериозен хаос и вълна от масово недоволство заляха системата на медицинската експертиза в България, след като над 12 800 решения на ТЕЛК са били обжалвани пред НЕЛК само до средата на годината, научи "Стандарт". Въведената дигитална реформа, която разпределя досиетата на случаен принцип за оценка само по документи, доведе до масово подценяване на тежки диагнози и намаляване на процентите инвалидност. Пациентски организации алармират, че липсата на физически преглед блокира хиляди граждани в административни битки за социални пенсии и добавки.

Административни забавяния в НЕЛК оставят хиляди болни българи без средства за съществуване и лекарства, принуждавайки ги да доказват нелечими състояния в унизителна процедура. Тази система отнема достойнството и правото на социална подкрепа от най-уязвимите граждани.