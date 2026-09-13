Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
По-малко доплащане за лекарства и повече контрол: Какво предвижда правителството за здравеопазването
Новите правила не въвеждат масова ревизия на решенията на ТЕЛК и не засягат хората, които законно получават плащанията си
Над 12 800 обжалвани решения за половин година взривиха системата
Над 12 800 решения са обжалвани само от началото на годината, а хора остават без пенсия и средства за лечение
Промени ще водят до по-голяма яснота
Медицинските комисии ще проверяват дали експертните решения имат реална следа в здравното досие
Ако предложението бъде прието, от 1 януари 2027 г. ще се увеличат помощите за хората с трайни увреждания
Минималната пенсия ще бъде увеличена със 7,8 процента, а разходите и помощите ще бъдат прегледани за ефективност
ГДБОП го спипа вчера
Масови проверки, електронен контрол и строги мерки срещу измамната медицинска експертиза
Големи новини от социалния министър Борислав Гуцанов
Досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления
Сериозно облекчение
2600 души вече се възползваха от новия подход
Безработни връщат пари
Служебното отпускане на пенсия ще се извършва въз основа на ясни критерии и доказани здравословни проблеми
Това ще намали многократно времето за разглеждане на документите за нетрудоспособност
Все още има комисии, в които най-малко два пъти да се ходи за подаване на заявленията
Какво следва