Арестуваха лекар за подкупи за ТЕЛК. Взимал по толкова

Лекар беше задържан от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за издаване на ТЕЛК решения срещу подкуп. Полицейската операция се проведе в болница в Пазарджик. Задържаният е председател на състав на ТЕЛК в града, а според ГДБОП престъплението не е прецедент, съобщава Нова тв.

В хода на разследването, продължило няколко месеца, е установено, че за период от септември до ноември 2025 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, задържаният получил четири подкупа в общ размер на 8500 лева (4345 евро). В три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена трудоспособност са му предадени по 2500 лева, а в един от случаите - 1000 лева. Пациенти на медицинското лице били трима мъже и жена, които са на възраст между 48 и 66 години.

Специализирана полицейска операция е проведена на 20 януари 2026 г. по образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик. При извършени действия по разследването в Пазарджик и във Велинград са иззети множество веществени доказателства, мобилни телефони и документи, имащи отношение към воденото разследване.

Задържаният е с наложена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро. По делото към момента са разпитана 20 свидетели. Работата по случая продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com